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أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة


وكالات / سما /

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل نسخة للهواتف الذكية من أداة الترجمة الفورية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيتيح لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين إجراء محادثة هاتفية بينهما.

تحمل الأداة الجديدة اسم "وضع الترجمة" وهي تعمل من خلال تطبيق المساعد الشخصي الرقمي للهواتف الذكية "غوغل أسيستنت" الذي ينافس تطبيق أليكسا من شركة أمازون أو سيري من آبل.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن غوغل كانت قد كشفت عن الأداة الجديدة في وقت سابق من العام الحالي خلال معرض لاس فيغاس الدولي للأجهزة الإلكترونية.

 
#الترجمة #الهواتف

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