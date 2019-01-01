الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين على الأقل من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الأحد، تسعة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مقدسيين جرى اعتقالهم، بينهم أمين سر حركة فتح شادي المطور، إضافة إلى عرين الزعانين، ومجدي أبو غزالة، علما أنهم تعرضوا للاعتقال عدة مرات سابقا.

ومن الخليل اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين بينهم شقيقان وهم: هاني وخالد جوابرة، وعماد خالد جوابرة وهو أسير سابق، والفتى عمار محمود جوابرة وجميعهم من مخيم العروب، ومن بلدة بني نعيم اُعتقل إيهاب غالب زيدات.

يُضاف إلى المعتقلين سلامة محمد قاسم، حيث جرى اعتقاله عند حاجز الجلمة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء أمس، طفلين من بلدة الجديرة وهما: عبد الله رياض قاسم (14 عاما)، وبلال محمد قاسم (13 عاما).