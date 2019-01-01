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الخليل: الاحتلال يمنع المزارعين من بيع محاصيلهم في منطقة الهِجرة

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المزارعين في منطقة الهِجرة شرق بلدة دوار جنوب الخليل من بيع محاصيلهم الزراعية من مشاتلهم بالقرب من الشارع الرئيس، وأغلقت مداخل المزارع بالأسلاك الشائكة.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المزارع في منطقة الهجرة بالأسلاك الشائكة؛ لمنع المزارعين من تسويق منتوجاتهم على الشارع الرئيس ومنعت مركبات المواطنين من التوقف لشراء احتياجاتهم من الخضار الطازجة في المنطقة.

يذكر أن الهجرة منطقة زراعية خصبة تمتاز خضارها بالجودة العالية، ويقصدها المواطنون في هذا الوقت من العام  لشراء احتياجاتهم الطازجة.

كما أنه في هذه المنطقة أكثر من برج عسكري احتلالي، بالإضافة الى نقطة عسكرية، وتقع على طريق الخليل بئر السبع، والشارع يمر منه المستوطنون  ودوريات الاحتلال بشكل دائم.

#الاحتلال #المزارعين

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