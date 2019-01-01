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ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات مهاجم لايبزيج

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات مهاجم لايبزيج


وكالات / سما /

يرغب نادي ريال مدريد، في تعزيز خطه الهجومي الفترة المقبلة والتعاقد مع لاعب يمكنه منافسة كريم بنزيما.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد، وضع الألماني تيمو فيرنر، على رأس قائمة الاهتمامات، تمهيداً للتعاقد معه.

وفشل الصربي لوكا يوفيتش، المنضم لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري قادماً من نادي إنتراخت فرانكفورت، في إقناع مدربه زين الدين زيدان، ولم يحصل على الفرصة كاملة حتى الآن، في ظل المستوى المبهر الذي يقدمه كريم بنزيما.

أشار موقع “دون بالون” الإسباني، أن ريال مدريد يراقف المستوى الكبير الذي يقدمه تيمو فيرنر هذا الموسم مع لايبزيج، ويرغب في التعاقد معه.

ويعتبر فيرنر أحد أفضل المهاجمين في أوروبا الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 9 آخرين مع لايبزيج هذا الموسم في مختلف المسابقات. وهو ما جعل النادي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، بالاضافة للصعود للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسبما أكد الموقع الإسباني، يهتم ريال مدريد بالتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، والذي قد يكلفهم 80 مليون يورو.

وسيكون فيرنر إضافة قوية لتشكيلة ريال مدريد ويمكنه منافسة كريم بنزيما، ومع ذلك فإن اللاعب قد لا يكون مستعداً لمغادرة لايبزيج بعد توقيعه عقداً جديداً قبل بضعة أشهر.

 
#ريال مدريد #لايبزيج #تيمو فيرنر

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