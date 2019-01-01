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مورا : توتنهام مع مورينيو سيفوز بالألقاب

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورا : توتنهام مع مورينيو سيفوز بالألقاب


وكالات / سما /

يؤمن لوكاس مورا، اللاعب البرازيلي لفريق توتنهام هوتسبير، بأن فريقه أصبح مُستعداً مع جوزيه مورينيو، المُدير الفني الجديد للسبيرز، لحصد الألقاب.

وقال مورا، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ميرور الإنجليزية، :”الآن هي فرصة كبيرة لنا للتعلم مع المُدير الفني الجديد، لدينا كل ما نحتاجه، مُدرب رائع جداً لديه خبرة كبيرة”، وتابع :”أنا أؤمن حقاً بقدرتنا على كسب بطولة الآن”.

وأضاف مورا :”كل مُدرب لديه عقلية مُختلفة، هو دائماً ما يتحدث معنا، هو يحاول أن يضع في عقلياتنا أننا أقوياء، وأننا نادي كبير”.

وتطرق اللاعب البرازيلي إلى مُباراة بيرنلي في الدوري، التي انتهت بخماسية لصالح السبيرز، وقال :”تلك المُباراة نحن نحتاج إلى أن نجعلها مرجع”، وتابع حديثه بالقول :”كانت أفضل مُباراة مع المُدرب الجديد، من أول دقيقة حتى آخر دقيقة كُنا شرسين، لم ندع المُنافس يلعب، وتلك هي الروح التي نحتاج أن نواصل بها”.

وتابع نجم توتنهام حديثه بالتأكيد على أن الفريق يحتاج أن يؤدي بهذه الطريقة في كُل مُباراة، وقال :”لدينا كثير من الأشياء التي علينا أن نعمل عليها، وبهذا المستوى الرائع من اللعب يُمكننا أن نذهب بعيداً”.

#مورينيو #توتنهام #لوكاس مورا

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