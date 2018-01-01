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كوتينيو يُراوغ بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو يُراوغ بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ


وكالات / سما /

ليس من السهل أن تجد نفسك مطروداً من برشلونة على سبيل الإعارة، ثم يضعك بايرن ميونخ على الدكة، ومع ذلك لا تفقد الحافز بالعمل، ويبدو أن هذه التجارب علمت فيليب كوتينيو دروساً كثيرة، حيث تألق اللاعب البرازيلي في مباراة البافاري ضد فيردر بريمن.

ويلعب كوتينيو لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة، بعد أن انضم خلال الصيف الماضي للفريق الكتالوني مقابل 8.5 مليون يورو، مع وجود بند الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو الصيف المقبل.

وسجل كوتينيو 3 أهداف ضد فيردر بريمن، ودق نجح اللاعب البرازيلي في تسجيل “هاتريك” في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مايو 2018، حين سجل ثلاثية لبرشلونة ضد ليفانتي في الخسارة 4/5 بالدوري الإسباني.

وعقب اللقاء، صرح فيليب كوتينيو لوسائل الإعلام قائلاً: “أنا هنا في بايرن ميونخ بنظام الإعارة لموسم واحد، لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، لكنني سأبذل قصارى جهدي دائماً كلما أتيحت لي الفرصة للعب”.

وحول مستقبله، قال النجم البرازيلي: “هذا يعتمد على أشياء كثيرة، ماذا يريد بايرن ميونخ، ماذا سنقرر معاً، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، يجب التركيز على مبارياتنا”.

وفي سياق متصل، أثنى المدرب هانسي فليك على راقص السامبا، حيث قال: “كوتينيو كان ممتعاً للجميع في الملعب، كان الفريق مسروراً له، لأنه قدم مثل هذا الأداء على أرض الملعب، لقد سجل ثلاثة أهداف، و أعطى 2 أسيست، كان رائعاً”.

#بايرن ميونخ #فيليب كوتينيو

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