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مستوطنون يخربون معدات ثقيلة بالأغوار

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

أقدم مستوطنون على تخريب معدات ثقيلة لمقاول من جنين، خلال عمله بتعبيد طريق في منطقة الأغوار.

وقال المقاول صلاح الزايد من جنين، إن مجموعة مستوطنين وضعوا الرمال في خزانات الوقود للآليات الثقيلة، الليلة، خلال وجودها في المنطقة، لعرقلة العمل في مشروع تعبيد طريق في الأغوار.

وأضاف "عندما توجهنا صباحا لمنطقة العمل، تفاجأنا بوجود الرمال على الآليات الثقيلة، رغم أن الأعمال في المنطقة المصنفة (أ).

يشار إلى أن المستوطنين يعتدون على المواطنين ومركباتهم، ومعدات العمل المتواجدة في مناطق الأغوار لتخريب مشاريع مياه وطرق يستفيد منها المواطنون.

#مستوطنون

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