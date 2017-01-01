شاهد..صلاح يقود ليفربول لتعزيز قبضته على القمة

لندن/وكالات/

قاد المهاجم الدولي المصري فريقه ليفربول إلى تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2-صفر أمس السبت على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفين رائعين في الدقيقتين 38 و90 رافعا رصيده إلى تسعة أهداف على لائحة الهدافين، وإلى ثمالنية أهداف في مرمى واتفورد، أكثر الأندية التي هز شباكها في إنكلترا.

وأنقذ صلاح ليفربول من فخ واتفورد لأن فريقه عانى الأمرين من أجل الفوز لكنه حقق الأهم وكسب ثلاث نقاط وسع بها الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه ليستر سيتي .

وضمن ليفربول على الاقل الحفاظ على فارق النقاط التي تفصله عن ليستر سيتي قبل مواجهتهما في المرحلة التاسعة عشرة.

ويسافر ليفربول صباح اليوم الأحد الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث سيبدأ مشواره من نصف النهائي الأربعاء بمواجهة الفائز في مباراة السد القطري المضيف ومونتيري المكسيكي.

ويخوض ليفربول ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد أستون فيلا الثلاثاء المقبل حيث سيلعبها بتشكيلة رديفة.

وهو الفوز الثامن على التوالي والسادس عشر لليفربول في 17 مباراة هذا الموسم، فواصل سيره بخطى ثابتة نحو لقبه الأول منذ 30 عاما.

كما هو الفوز الـ25 في آخر 26 مباراة (تعادل واحد) في الدوري، معززا موقعه في الصدارة برصيد 49 نقطة، وأفضل انطلاقة له في الدوري في تاريخه.

وهي المباراة الـ34 دون خسارة لليفربول في الدوري منذ سقوطه امام مانشستر سيتي في كانون الثاني الماضي (28 فوزا و5 تعادلات) وهي الاطول له في دوري النخبة. كما أنه لم يخسر على أرضه في الدوري للمباراة الـ49 على التوالي وتحديدا منذ سقوطه أمام كريستال بالاس في 23 نيسان 2017.