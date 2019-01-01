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السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى


القاهرة / وكالات /

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارا من اليوم الأحد.
وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن “سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر.
وكانت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
وأصدرت البعثة بياناً، مساء الجمعة، أكدت فيه أن طاقمها بدءاً من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقيات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها بسبب دعمها “للإرهاب” وتفريطها في حقوق الشعب الليبي، بحسب البيان .
إلى ذلك، أعلنت انحيازها التام للجيش والبرلمان الليبي، مؤكدة ضرورة الوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة.”.
يذكر أن الجيش الليبي كان قد أعلن، مساء الخميس، ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، كما أعلن الجمعة أن قواته الجوية دمّرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التركية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، خلال قصف جوّي على الكلية الجوية بمصراتة.

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