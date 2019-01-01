صحيفة : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة كويتية الأحد، أن إيران نجحت في إيصال أحد أنظمتها العسكرية إلى حلفائها في سوريا ولبنان.



ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، لم تكشف عن اسمه، قوله إن "طهران تعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدا أنها "استطاعت إيصال أنظمة دفاع جوي إيرانية الصنع إلى لبنان".



وأشارت الصحيفة إلى أن "الأنظمة، هي من نوع (باور373)، وصواريخ أرض-جو محمولة على الكتف، وأنظمة رادار إيرانية الصنع"، منوهة إلى أن "عملية نقل هذه القطع استغرقت أكثر من عام، وتمت بشكل سري جدا، خوفا من تسرب المعلومات إلى إسرائيل عبر الروس".



وذكرت الصحيفة أنه "جرى اختبار هذه الأنظمة التي نصبت في جنوب لبنان والبقاع خلال الشهرين الماضيين، ونجحت في إسقاط 3 طائرات من دون طيار إسرائيلية"، مشيرة إلى أن إيران تعتقد أنه "إذا تم سلب إسرائيل تفوقها الجوي في لبنان وسوريا، فهذا يعني أن جبهة المقاومة سوف يكون لديها اليد الطولى في أي معركة مقبلة".



وأفادت الصحيفة بأن "إيران سلمت أيضا حزب الله أنظمة حرب إلكترونية، بينها أنظمة تشويش راداري متطورة جدا خلال الشهرين الماضيين"، مبينة أن "هذه الأنظمة تعطي الحزب القدرة على تغطية ما بين 200 و250 كيلومترا من الأجواء الإسرائيلية، ورصد تحركات الطائرات فيها، واستهدافها قبل دخولها الأجواء اللبنانية أو السورية".