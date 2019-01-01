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مغادرة الفوج الأول من معتمري قطاع غزة

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة الفوج الأول من معتمري قطاع غزة


غزة / سما /

غادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، اليوم الأحد، معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية تمهيدًا لسفرهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة.

وتجمع المعتمرون الليلة الماضية في الساحة المخصصة بمدينة غزة، وتم نقلهم إلى المعبر إلى أن تمت الإجراءات القانونية التي سمحت بنقلهم إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت أمس السبت أن سفر أولى قوافل المعتمرين من القطاع لهذا الموسم، سيكون عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، ومن ثم عبر مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا الفوج يتكون من قرابة 650 معتمًرا، وأن كافة الترتيبات المتعلقة بسكنهم تم تجهيزها سواء من حافلات النقل التي ستقلهم إلى المعبر، أو الحافلات التي ستقلهم إلى مطار القاهرة، وكذلك الخطوط الجوية المصرية التي تم التعاقد معها من خلال الخطوط الجوية الفلسطينية.

كما أكدت جاهزية الفنادق التي تم التعاقد معها من خلال مكاتب وشركات الحج والعمرة بالقطاع، عبر جمعية أصحاب مكاتب الحج والعمرة.

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