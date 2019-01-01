ليبرمان:"غانتس ونتنياهو أرادوا الانتخابات ويجب منح العفو لنتنياهو"

القدس المحتلة / سما /

عقب رئيس "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان خلال مقابلة الليلة مع القناة الثانية على ان 29% من الجمهور الإسرائيلي وفق استطلاع القناة الأخير يعتبرونه المذنب بالتوجه الى انتخابات ثالثة "بان نتنياهو وغانتس من البداية أرادوا التوجه الى انتخابات" كما طالب ليبرمان بمنح العفو الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان في تعليقه حول نتائج الاستطلاع الذي يتهمه بحل الكنيست الـ21 ان "هذا تضليل للجمهور، من لا يريد ليبرمان، هم كل من صوتوا لليكود، سموتريش والحريديم، من طبيعة الأمور انهم يضعون كل من لا يحبونه مذنبا. هم سيقولون عن أي شيء ان ليبرمان هو المذنب فيه".

وأضاف ليبرمان :"لقد اثبتنا بأننا نسير بخط دفاع وحيد ضد أي استغلال من قبل الحريديم، من جانب اليمين ومن الطابور الخامس من جانب اليسار. حكومة ضيقة لم تكن ستتمكن من العمل، هي كانت فقط ستساهم في الانقسام".

وادعى ليبرمان :"نحن الأوائل الذين قلنا لليكود وازرق ابيض انكم لا تحتاجون أحدا، اقيموا حكومة وستحصلون على مكافأة من 8 مقاعد. انا اعتقد ان كليهما من البداية لم يريدوا حكومة، كليهما يعتقدون انهم سيربحون من انتخابات إضافية. نتنياهو يريد 61 بدون ليبرمان وازرق ابيض متأكدون انهم سيجلبون مقاعد أخرى".

وتابع ليبرمان :"هناك العديد من التحديات الأمنية، يجب أولا وقبل كل شيء إقامة حكومة. من اجل هذا، يجب ان يكون تنازل ما وانا مستعد لها– وهي أيضا عفو لرئيس الوزراء. المشكلة ان كليهما معا لديهما 65 مقعدا، وبسبب جدالات سخيفة، جروا الدولة كلها الى انتخابات".

وحول ان كانت الانتخابات الثالثة ستؤدي الى نتيجة قال :"في إنجلترا جولة ثالثة أدت الى نتيجة وأيضا هنا هذا سيتحقق- الجمهور فهم من يمثل ماذا". وتابع :"جميع ممثلي الأحزاب المتدينة قالوا هذا انتهى- لن تكون تكتلات لقد سددنا الدين لنتنياهو. لقد قالوا ان كل قصة التكتل انتهت".

وتابع ليبرمان :" انا لا أستبعد الحريديم، لكن لدي الكثير ضد الاكراه الديني، لا أريد ان اتدخل بحياتهم ولا اريد ان يتدخلوا بحياتي. هناك الكثير من الأمور التي يجب حذفها من جدول الاعمال ونقلها الى السلطات المحلية. انا اتابع بخوف الغرام بين ازرق ابيض والحريديم، هم يخرجون من جلودهم لإرضاء الحريديم".