57 ألف معاق من جنود الجيش يتلقون العلاج بمراكز التأهيل

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل تحتفل اليوم، بيوم الاعتراف بمعاقي الجيش الإسرائيلي، والمصابين الذين أصيبوا بالحروب والعمليات الأمنية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الجيش، نشرت اليوم تقريرا عن معطيات المعاقين والمصابين بالجيش الإسرائيلي، الذين أصيبوا بالحروب.

وبحسب الصحيفة، جاء في تقرير الوزارة، أن عدد معاقي الجيش الإسرائيلي، بلغ 57,277 معاقا، يتلقون العلاج في مراكز التأهيل، بينهم 590 جنديا يعانون من حالة إعاقة كاملة.

ووفقا لصحيفة معاريف، أضاف التقرير أن وزاة الجيش اعترفت مؤخرا بـ817 من مصابي "الجرف الصامد" الحرب الأخيرة على غزة، بأنهم معاقي الجيش الإسرائيلي.

وأشار التقرير، إلى أن حوالي 5000 من هؤلاء الجنود المعاقين، تم الاعتراف بهم كمرضى يعانون من الصدمة النفسية، بينهم 588 من الجنود الذين شاركوا بالحرب الأخيرة على غزة.