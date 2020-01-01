أميركا ستقرر خلال أيام فيما إذا كان سيتم نشر خطة "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن فريق السلام الأميركي التابع للرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأيام المقبلة فيما إذا كان سيتم نشر خطة "صفقة القرن".

وأوضحت الصحيفة، أن القرار سيتخذ على الرغم من أنه لم يتم تشكيل حكومة إسرائيلية، مشيرةً إلى أن القرار سيتخذ قريبًا إما بنشرها أو تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

وأشارت إلى أن تجهيز الخطة انتهى منذ نحو عام، وأن الفريق الأميركي تجنب نشرها بالكامل رغبةً منه، بأن لا ينظر لذلك بأنه تدخل انتخابي داخل إسرائيل، ما يسبب ردود فعل مختلفة، موضحةً أن البيت الأبيض قرر انتظار انتهاء العملية السياسية الإسرائيلية واتخاذ القرار فقط حين تنتهي.

وتقول الصحيفة، إنه وفي ظل بدء إسرائيل حملة انتخابية ثالثة قد تنتهي أيضًا بنفس النتيجة، وبقاء أقل من عام على الترامب بالحكم، تدرس الإدارة الأميركية نشر الخطة خلال فترة الانتخابات في إسرائيل، أو أرجائها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وترى الصحيفة أن ترامب يبدو أنه قد تخلى بالفعل عن احتمالات تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرةً إلى أنه تحدث في المؤتمر الإسرائيلي - الأميركي الأسبوع الماضي بأنه في حال لم يتمكن صهره جاريد كوشنير من تحقيق السلام، فإن ذلك لن يكون ممكنًا فيما بعد.