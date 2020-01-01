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نقابة المحامين تستجيب لمناشدة المواطن عزام جواريش

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين تستجيب لمناشدة المواطن عزام جواريش


رام الله / سما /

تابع  مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين مناشدة المواطن عزام جواريش عبر صفحة الصحفي محمد اللحام وذلك  للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه وتكاليف علاجه .

 

وفور اعلام نقابة المحامين قام مجلس النقابة بالاتصال والتحقق اللازم لمعرفة حيثيات الامور التي وقعت مع المواطن جواريش

 وقرر المجلس  تكليف اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين في محافظة بيت لحم بمتابعة ملف المواطن عزام جواريش وتعيين محامي متخصص للدفاع عن حقوقه ومتابعة ملفه لدى كافة الجهات صاحبة الاختصاص وبالأخص الجهه المشغلة والتي قامت بانهاء خدماته.

 

كما وقرر مجلس النقابة المساعدة في علاج المواطن المذكور وإجراء العملية المطلوبة له وذلك انطلاقًا من واجبات النقابة الوطنية والأخلاقية والقانونية وللتخفيف من معاناة اهلنا وتقديم العون لكل مظلوم.

 

وأكدت نقابة المحامين في بيان صدر عنها مساء الامس أن  النقابة المحامين بهيئتها العامة ومجلس نقابتها ستعمل   على  تقديم العون في كافة المجالات القانونية والإنسانية كون ان مهنه المحاماة مهنة سامية ورسالة عدل وحق قائمة على الإنسانية  ومن واجبها الوقوف مع المواطن لنصرته على الحق وتخفيف معاناته.

#نقابة المحامين

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