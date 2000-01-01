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مستوطن يستولي على مغارة جنوب غرب بيت لحم

الأحد 15 ديسمبر 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

استولى مستوطن من مستوطنة "بيت عاين"، اليوم الأحد، على مغارة في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة ، بأن مستوطنا استولى على مغارة تقع في أراضي منطقة الجمجوم الواقعة ما بين بلدة نحالين غربا، والجبعة جنوبا، واتخذها مسكنا له، إلى جانب مشاركته لعدد آخر من المستوطنين، مشيرا إلى أن العمل الهمجي يهدف الى الاستيلاء على الأرض.

وأضاف مشاعلة أن المستوطنين أصبحوا يتخذون من المغارة نقطة انطلاق لهم نحو الشارع الرئيسي، لرشق مركبات المواطنين بالحجارة، وهو ما تكرر خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ألحق أضرارا بعدد منها.

وأوضح أن الطريق الوحيد الموصولة إلى القرية بعد إغلاق الطريق الآخر تجاه صوريف منذ العام 2000، أصبحت غير آمنة وتهدد حياة المواطنين، بعد الهجوم الذي ينفذه المستوطن على المواطنين.

#مستوطنون

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