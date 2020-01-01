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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أمين سر فتح

الأحد 15 ديسمبر 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، وناشطين اثنين واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج ، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس.

كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.

#الاحتلال #فتح

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