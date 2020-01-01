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الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 83 على التوالي

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 83 على التوالي


رام الله / سما /

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، أن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 83 على التوالي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو يقبع في مستشفى "كابلان" مكبلا بالسّرير، وفقد من وزنه أكثر من (30 كغم).

وأوضحت هيئة الأسرى عقب زيارة محاميها له في المستشفى أن سلطات الاحتلال لم تقترح حلولا جدّية على الأسير زهران لإنهاء قضيته، علما أنها كانت قد نقلته إلى المستشفى بعد تعرّضه لتدهور خطير على وضعه الصّحي، وتوقفه عن تناول الماء، وسقوطه أرضا، بسبب ضعف حالته قبل عدّة أيام.

وأشارت إلى أن الأسير زهران كان شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد نكث الاحتلال بوعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، الذي استمر لمدة 39 يوماً، وانتهى في شهر تموز الماضي.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال.

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