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الطقس: اجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً

الأحد 15 ديسمبر 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئياً الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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