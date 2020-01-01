الشرطة تشارك في اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في نابلس

نابلس / سما /

شاركت الشرطة مساء اليوم في إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية ايذانا ببدء الاحتفالات في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وتأكيدا لروابط المحبة التي تجمع الطائفة الإسلامية والمسيحية ومبادئ الإخوة والمواطنة وبمشاركة الآباء الروحين للرعايا المسيحية ونائبة محافظ محافظة نابلس السيدة عنان الأتيرة والوزير عصام سالم وزير النقل والمواصلات ومدير شرطة المحافظة العقيد يوسف نصر الله ونائبة العقيد نهاد ربايعة والسيد سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس وقادة الاجهزة الامنية وعدد من ضباط الشرطة وعدد من الشخصيات الرسمية وجموع غفيرة شاركوا مساء اليوم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد إيذانا ببدء الاحتفالات في نابلس .

من جهته أكد العقيد نصر الله على عمق ومتانة العلاقة بين مختلف شرائح وأطياف المجتمع الفلسطيني من مسلمين ومسحيين وان العلاقة مبنية على أساس المواطنة والإخوة والاحترام المتبادل وعلى أهمية التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني مقدما أحر التهاني والتبريكات إلى عموم إخوتنا وأبنائنا في الطائفة المسيحية في هذا الجزء من أرضنا المقدسة متمنيا إن تدوم هذه الأعياد في ظل الامن والأمان والاستقرار الذي ينعم به المواطنين في كافة ارجاء المحافظة.

من جهته ثمن أبناء الطائفة المسيحية هذه المشاركة والتي تأتي تأكيدا لمبادئ الإخوة والشراكة الوطنية مثمنين جهود مديرية الشرطة والأجهزة الامنية في حفظ الأمن وتوفير السلامة والحماية للمواطنين مشددين على العلاقة القوية والمنسجمة بين جهاز الشرطة وأبناء الطائفة المسيحية تحت ظل المواطنة و احترام القانون.