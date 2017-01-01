بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

شرم الشيخ /سما/

بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت مساء اليوم السبت، أعمال منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ المصرية، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى.

ويشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات على مدار 3 أيام، وتشمل قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

وتتضمن أعمال المنتدى عدة محاور، منها: "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، و"أثر التغيرات المناخية على الإنسانية"، و"التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي"، و"كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟"، و"التعليم الفني والتدريب المهني: تطوير بيئة ريادة الأعمال"، و"سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، و"الأمن الغذائي في إفريقيا"، و"تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة".

يذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، وشهدت النسخة الثانية للمنتدى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

وكان الرئيس عباس، وصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الجمعة، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الثالثة.

ويرافق الرئيس في زيارته: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات الدولية للحركة روحي فتوح.