اشتية بمؤتمر "فلسطين الكنعانية": ولدنا على هذه الأرض وسنبقى عليها

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إنه "من المهم إطلاق نقاش فلسطيني وعربي ودولي حول الرواية عن فلسطين والقدس، وما كتب في الماضي عن حقيقة الرواية عن فلسطين الكنعانية وكل من عبر عليها من تاريخ العالم، ولكن الأهم ليس من أين نبدأ الرواية عن فلسطين، فالحقيقة تبقى ثابتة أننا ولدنا على هذه الأرض وسنبقى عليها".

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات مؤتمر فلسطيني الكنعانية، اليوم السبت، في متحف محمود درويش برام الله، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وعدد من الشخصيات الرسمية والأدبية.

وأضاف اشتية: "أطلقنا هذا المؤتمر لأن إسرائيل تشن علينا مجموعة حروب ممنهجة، والأخطر من حرب الجغرافيا والديمغرافية والمياه والمال، حرب الرواية".

وتابع: "كل الحفريات تحت الأقصى وهجمات المستوطنين على الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى وقبر يوسف وسن قانون القومية كل هذا يتعلق بحرب الرواية، والحقيقة اننا اصحاب الرواية وموجودون على أرضنا ومتمسكون بها، ولكن الحل ليس حول الرواية فالمعركة سياسية ويجب ان يكون الحل سياسي".