القواسمي لوفد امريكي: حكومة الاحتلال ترتكز على ثلاثة عناصر اساسية لمنع حل الدولتين!

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن حكومة الاحتلال تعتمد الجدار والاستيطان ومخططات الضم لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأكد خلال لقائه بوفد أميركي اليوم السبت، في رام الله، أن استراتيجية حكومة الاحتلال الاسرائيلية واليمين المتطرف، ترتكز على ثلاثة عناصر اساسية لمنع حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومنع قيام دولة فلسطين، وهي: جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، والبناء الاستيطاني وتوسعته، ومخططات الضم وخاصة غور الأردن.

واضاف القواسمي للوفد، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلية تتعمد تعقيد المشهد السياسي من خلال إقحام الدين في الصراع، واستخدامه كحجة وذريعة لاستمرار الاحتلال وتنفيذ نظام الابارتهايد بحق الشعب الفلسطيني، وهو أمر خطير جدا وله انعكاسات ودلالات خطيره في كل مكان في العالم.

وأوضح القواسمي للوفد الأميركي، أن صراعنا يكمن مع الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس المعترف بها في الأمم المتحده، وليس مع الديانه اليهودية.