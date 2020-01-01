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نائبة لبنانية: قرارات الرئيس محمود عباس بشأن المرأة انتصار لحقوقها

السبت 14 ديسمبر 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة لبنانية: قرارات الرئيس محمود عباس بشأن المرأة انتصار لحقوقها


بيروت /سما/

 اعتبرت عضو كتلة المستقبل النيابية النائبة في البرلمان اللبناني رولا الطبش، قرارات سيادة الرئيس محمود عباس، بشأن المرأة انتصار لحقوقها.

وغردت عبر حسابها على تويتر: ‏"بعد نحو 10 سنوات من حراك المؤسسات النسوية الفلسطينية، بدأت المحاكم الشرعية في فلسطين تطبيق قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتعلقة بتحديد سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، والاجازة للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها."

واكدت الطبش أن هذه القرارات تشكل انتصارا لحقوق المرأة الفلسطينية عموما، ولدورها المحوري ضمن عائلتها ومجتمعها، وتسهم بشكل جدي في منع الزواج المبكر وكسر قيود ولاية الأم على اولادها.

وختمت الطبش "كل التحية للمرأة الفلسطينية المناضلة، الام والأبنة، و...عقبال عنا."

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