محافظ جنين يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد سامي أبو دياك

جنين / سما /

قدم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم السبت، واجب العزاء بالشهيد الأسير سامي أبو دياك، في منزل ذويه ببلدة سيلة الظهر جنوب جنين، عقب عودتهم من الأردن.

وكان في استقباله والد ووالدة الشهيد، ومدير الحكم المحلي راغب أبو دياك، وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية في سيلة الظهر.

ونقل الرجوب إلى عائلة الشهيد أبو دياك، تعازي الرئيس محمود عباس، داعيا الله عز وجل أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وقال الرجوب إن استشهاد الأسير أبو دياك في سجون الاحتلال وإصرار سلطات الإحتلال على عدم إطلاق سراحه، برغم معرفتهم واطلاعهم وتأكدهم من أنه يعاني ويصارع الموت جراء الاعتقال والمرض الذي استفحل في جسده، إنما يدل على بعد هذه الدولة عن الإنسانية التي تتغنى بها والديمقراطية الزائفة التي تخفي العنصرية خلفها. وأكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة النضال حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، ثمنت عائلة الشهيد أبو دياك جهود المحافظ وكافة فعاليات ومؤسسات جنين لوقوفهم معهم منذ اللحظة الأولى لاستشهاد سامي.

وكان الأسير سامي أبو دياك (37 عاما)، وهو من سكان بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، استشهد في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بفعل سياسة الإهمال والمماطلة التي مارستها قوات الاحتلال بحقه، رافضة تقديم العلاج اللازم له، حيث عانى لفترة طويلة من مرض السرطان، واحتجزت جثمانه لأيام قبل تسليمه للأردن ودفنه الى مثواه الأخير يوم الأحد الماضي.