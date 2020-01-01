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غالانت: نتنياهو من يأتي بالنصر في الانتخابات

السبت 14 ديسمبر 2019 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: نتنياهو من يأتي بالنصر في الانتخابات


القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي يؤآف غالانت (الليكود)، السبت، أنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.
جاء موقف غالانت، ردا على سؤال، هل من الصواب أن يستمر رئيس الوزراء نتنياهو في مهامه على الرغم من تقديم لائحة اتهام بحقه؟.

وقال: "إسرائيل دولة قانون، والمحكمة هي من تقرر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، بما في ذلك رئيس الحكومة رفيع المستوى مثل نتنياهو".
وأضاف غالانت، "سادعمه (نتنياهو) لأنه الرجل المناسب لقيادة إسرائيل، في المجال الاستراتيجي والسياسة الخارجية والأمن والاقتصاد وهو من سيقود كتلة اليمين والليكود إلى النصر.
 

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