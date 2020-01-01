  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"إسرائيل" تعبر عن فرحتها بفوز حزب جونسون في انتخابات بريطانيا

السبت 14 ديسمبر 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعبر عن فرحتها بفوز حزب جونسون في انتخابات بريطانيا


القدس المحتلة / سما /

عبرت دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت عن فرحتها لفوز الحزب الجمهوري البريطاني برئاسة بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية وخسارة حزب العمل برئاسة جيرمي كوربين.

بنيامين نتنياهو علق على فوز الحزب الجمهوري على تويتر قائلًا: "أرسل التهاني إلى صديقي بوريس جونسون، على فوزه التاريخي وهذا يوم عظيم للشعب البريطاني والصداقة بيننا".

أما رئيس كتلة "أزرق- أبيض" بيني جانتس والمنافس لنتنياهو قال: "نتائج الانتخابات في بريطانيا اخبار سارة لإسرائيل".

وأضاف غانتس: "سنستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية بين بريطانيا وإسرائيل".

وفاز الحزب الجمهوري بـ364 مقعدا في البرلمان البريطاني، فيما تراجع حزب العمال من 262 إلى 203 مقاعد.

الأكثر قراءة اليوم

أين المرسوم؟!.. قيادي بحماس: لا يمكن ان يبقى الشعب الفلسطيني منتظرا قرار شخص واحد!

عائلة "أبو مدين" من رهط مهددة بالترحيل إلى غزة

توقعات 2020 : اغتيالات وأحداث استثنائية وعنفا لم نشهده من قبل

مهرجان مركزي لحماس وسط مدينة غزة لإحياء ذكرى انطلاقتها الـ 32

اسرائيل ليس ضمن القائمة.. تصنيف دولي: أقوى (10) قوات جوية في العالم منها بلد عربي

مواطن لبناني يُحرق نفسه في طرابلس - (فيديو)

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض الأونروا لثلاث سنوات

الأخبار الرئيسية

معاريف: التسوية في قطاع غزة ما زالت بعيدة وإسرائيل أمام جولات أخرى من المواجهة خلال الشهور القادمة

المزيني

حماس: أنهينا تشكيل اللجان التحضيرية للانتخابات وتوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال..

في أروقة القضاء الإسرائيلي مقتنعون بأن نتنياهو لن يحظى بالعفو

920191194055455

مسؤول إسرائيلي : ضم غور الأردن لعبة خطيرة محظور الاقتراب منها

i

معاريف: الشلل السياسي بإسرائيل يؤدي الى تدهور النظام الصحي لهاوية خطيرة