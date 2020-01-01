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نيابة السودان: البشير يواجه عقوبة الاعدام حال إدانته بالقتل العمد

السبت 14 ديسمبر 2019 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة السودان: البشير يواجه عقوبة الاعدام حال إدانته بالقتل العمد


الخرطوم /سما/

قالت النيابة السودانية، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس المعزول عمر البشير، يُنتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى.

وأضافت النيابة السودانية، ان البشير قد يواجه عقوبة الإعدام، حال إدانته في قضايا أخرى بينها القتل العمد.

وصباح اليوم، قضت محكمة سودانية بالسجن على الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم الفساد المالي، وتسقط السجن عنه لبلوغه سن السبعين، وتقرر إيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي، بينما شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.

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