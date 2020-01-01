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الخضري: تمديد ولاية الاونروا انجاز كبير ودعا لإسناده بدعم مالي

السبت 14 ديسمبر 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: تمديد ولاية الاونروا انجاز كبير ودعا لإسناده بدعم مالي


غزة / سما/

اعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة النهائي بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاثة سنوات جدد هو انجاز فلسطيني كبير في المحافل الدولية.

وأكد الخضري في تصريح صحفي اليوم السبت، على أهمية تصويت الجمعية العامة لصالح تمديد الأونروا كونه يأتي في ظل تحديات كبيرة واجهت قرا التجديد على مدار عام كامل.

وشدد الخضري على ضرورة ترجمة هذا التضامن واقعاً عملياً في وجه مخططات الاستيطان والضم والحصار والجدار والتهويد، وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وطالب الخضري بإسناد هذا القرار بشبكة أمان مالية لاستمرار خدمات أونروا.

وأشار إلى أن أونروا في غزة وحدها فقط ترعى أكثر من مليون لاجئي فلسطيني، فيما ترعى 5 مليون في فلسطين وسوريا ولبنان والأردن.

ولفت إلى أن التصويت أفشل محاولات وجهود حثيثة كانت تبذل لإلغاء التفويض، ومحاولة تقليل الخدمات "الصحية والإغاثية والإنسانية والتعليمة والاجتماعية لملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

وقدم الخضري شكره إلى الدول التي صوتت لصالح القرار.

ودعا لمزيد من العمل لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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