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اسرائيل ليس ضمن القائمة.. تصنيف دولي: أقوى (10) قوات جوية في العالم منها بلد عربي

السبت 14 ديسمبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ليس ضمن القائمة.. تصنيف دولي: أقوى (10) قوات جوية في العالم منها بلد عربي


القدس المحتلة / سما /

نشرت قناة عبرية يوم السبت، قائمة لأقوى 10 قوات جوية في العالم، ضمن تصنيف "Flightglobal".

وأشارت القناة العبرية الـ(12) عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّ اسرائيل لم تدخل قائمة العشرة الأوائل، ولكن وفقًا للتصنيف احتلت المرتبة الـ18 بامتلاكها 595 طائرة ومروحية.

وقالت، إنّ هذه هي قائمة بأقوى (10) قوات جوية في العالم وفقا لتصنيف "Flightglobal".

1- سلاح الجو الأمريكي 13,266 طائرة ومروحية.

2- سلاح الجو الروسي 4,163 طائرة ومروحية.

3- سلاح الجو الصيني 3,210 طائرة ومروحية.

4- سلاح الجو الهندي 2,123 طائرة ومروحية.

5- سلاح الجو الكوري الجنوبي 1,625 طائرة ومروحية.

6- سلاح الجو الياباني 1,561 طائرة ومروحية.

7- سلاح الجو الباكستاني 1,372 طائرة ومروحية.

8- سلاح الجو الفرنسي 1,229 طائرة ومروحية.

9- سلاح الجو التركي 1,055 طائرة ومروحية.

10- سلاح الجو المصري 1,054 طائرة ومروحية.

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