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إريكسن يرفض كبار أورويا ويختار الانتقال إلى ريال مدريد

السبت 14 ديسمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إريكسن يرفض كبار أورويا ويختار الانتقال إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

اختار كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة حسبما كشفت تقارير صحفية بعد ظهر اليوم السبت.

ودخل لاعب خط الوسط الدنماركي في العام الأخير من عقده مع نادي شمال لندن ، وذلك بعد أن رفض عدداً من العروض المغرية التي قدمها توتنهام لتجديد عقده خلال الأشهر الماضية.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قرر أن ينهي عقده مع توتنهام وأن ينضم إلى نادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر في صيف عام 2020.

وأشارت الصحيفة أن هذه الأخبار مخيبة للآمال بالنسبة للأندية الكبرة في الدوري الإيطالي مثل إنتر ميلان ويوفنتوس اللذين كانا حريصين على التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي في يناير.

وانضم إريكسن إلى توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية في عام 2013 عندما كان يلعب مع نادي أياكس الهولندي ، وقد جرت الموافقة على الصفقة مقابل مبلغ تصل قيمته 13.5 مليون يورو.

وخاض لاعب خط الوسط منذ ذلك الحين مع توتنهام ما مجموعه 295 مباراة في جميع المسابقات الرسمية ، وقد تمكن حتى الآن من تسجيل 68 هدفاً وتقديم 88 تمريرة حاسمة في المجموع.

#كريستيان إريكسن #ريال مدريد #توتنهام

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