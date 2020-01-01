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أوليفييه جيرو يقترب من إنتر ميلان

السبت 14 ديسمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوليفييه جيرو يقترب من إنتر ميلان


وكالات / سما /

اقترب المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من الاتفاق على البنود الشخصية مع إنتر ميلان تمهيداً للانتقال إلى كتيبة المدرب أنتونيو كونتي.

ولم يعد لرأس الحربة الدولي صاحب الـ33 عاماً مكاناً في تشكيلة تشيلسي بعد أن أخذ المهاجم الشاب تامي أبراهام مكانه في مخططات المدرب فرانك لامبارد.

ويستعد اللاعب الذي شارك في 7 مباريات فقط هذا الموسم مع البلوز للانتقال إلى فريق آخر لكي يحظى فرصة في التواجد مع منتخب فرنسا في بطولة اليورو القادمة.

ويحتاج الإنتر لتدعيمات في مركز خط الهجوم والذي تضرر كثيراً بإصابة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز مما جعل الخيارات لدى المدرب كونتي تقف فقط عند روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جيرو قريب من إنهاء الاتفاق مع النادي الإيطالي حول تفاصيل العقد.

ويحتاج إنتر ميلان قبل ذلك أن يتفق مع تشيلسي حول المبلغ المطلوب للتخلي عن جيرو، والذي قد يكون هدية أعياد الميلاد من جوزيبي ماروتا للمدرب كونتي رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

#أوليفييه جيرو #تشيلسي #إنتر ميلان

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