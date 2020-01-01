الكلية الجامعية تستضيف العرض الختامي لبرنامج منشد الشارقة

غزة / سما /

استضافت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية العرض الختامي لبرنامج منشد الشارقة 2019م المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شارك فيه المنشد الفلسطيني عبد المجيد عريقات خريج اختصاص العلاقات العامة والإعلان في الكلية، حيث جاء في المركز الثاني بعد المنشد المصري محمد طارق.

وفي تعليق أوضح السيد محمد نصار رئيس قسم العلاقات العامة أن هذه الاستضافة نبعت من الشعور بالمسئولية تجاه ابن فلسطين الذي شارك في هذا البرنامج ليرفع اسم وطنه وبلده عاليا، مؤكدا على ضرورة دعم ومساندة كافة المواهب والطاقات الشابة لتبصر النور في مختلف المحافل العلمية والبحثية والرياضية والفنية.

وكانت قاعة المؤتمرات الكبرى في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية قد امتلأت المئات من محبي ومتابعي المنشد عريقات، بالإضافة إلى ذويه وأسرته وعدد كبير من أصدقاءه، والذين شاهدوا العرض الختامي وسط تصفيق وحماسة بعد عرض النتائج النهائية والإعلان عن فوز ابن فلسطين وغزة بالمركز الثاني في هذه المنافسة الفنية الرائعة.