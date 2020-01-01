أبو الرب: غدا انطلاق أولى رحلات العمرة من محافظات غزة

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب عن سفر أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية لهذا الموسم يوم غد الأحد عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، إلى مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سيتم نقلهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وقال ابو الرب في بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم السبت، ان هذا الفوج يتكون من قرابة 650 معتمرا، وان كافة الترتيبات المتعلقة بسكنهم تم تجهيزها سواء من حافلات النقل التي ستقلهم إلى المعبر، أو الحافلات التي ستقلهم إلى مطار القاهرة، وكذلك الخطوط الجوية المصرية التي تم التعاقد معها من خلال الخطوط الجوية الفلسطينية.

كما أكد جاهزية الفنادق التي تم التعاقد معها من خلال مكاتب وشركات الحج والعمرة بالقطاع، عبر جمعية اصحاب مكاتب الحج والعمرة.

وأضاف أبو الرب، انه كان لتوجيهات القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ومتابعة رئيس الوزراء محمد اشتية الدور الكبير في انجاز هذا الموضوع، وكان لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومتابعة السفير دياب اللوح لكافة الأمور والتنسيق من طرف طواقم السفارة، وانجاز التأشيرات لجوازات سفر المعتمرين الأثر الإيجابي لتسهيل خروج المعتمرين.

كما توجه بالشكر الى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات والحرص على تمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من تأدية العمرة والسفر من معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي، والتي كانت بتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الأجهزة الأمنية والمدنية المصرية التي عملت بكل مسؤولية، من أجل تسهيل سفر المعتمرين.

واكد ابو الرب أنه سيكون هناك برنامج منظم لسفر باقي الأفواج خلال الأسابيع المقبلة بما يتناسب وأعداد المسجلين لأداء العمرة والاتفاقيات الموقعة مع وسائل النقل والسكن والفنادق، وأن الوزارة تتابع كافة الأمور من خلال طواقم العمل التابعة لها والمسؤولة عن سفر المعتمرين.