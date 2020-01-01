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مصممة أزياء فلسطينية تُحقق حلمها في الوصول إلى العالمية

السبت 14 ديسمبر 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصممة أزياء فلسطينية تُحقق حلمها في الوصول إلى العالمية


وكالات / سما /

أعربت مصممة الأزياء الفلسطينية آية مصري، عن سعادتها باختيارها للمشاركة في أسبوع الموضة العربي والمقرر انطلاقه في نيويورك يناير 2020، بمشاركة 45 عارضاً من دول العالم.

وقالت آية مصري، إن حلم حياتها تحقق بتلك المشاركة العالمية، متمنية أن تكون مشاركتها فعالة ولها تأثير قوي على المستوى العالمي لتمثيل دولتها وأمتها العربية في هذا المحفل الكبير.

وأضافت "مصري" أشهر مصممة أزياء في فلسطين، أنها ستشارك بخمسة تصميمات في المعرض توضح التراث الفلسطيني، ومدى تأثيره على الأجيال الجديدة في ملابس تناسب صيحات الموضة في 2020، مضيفة بأنها تتمنى عمل تصاميم النجمة العالمية جينيفر لوبيز وإنجلينا جولي.
آية مصري، بدأت شهرتها فى عالم الأزياء والموضة منذ أكثر من خمس سنوات، واستطاعت أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة A2STYLE المعروفة بصنع قطع نابضة بالحياة وفريدة من نوعها وعصرية في فلسطين.

#مصممة #الازياء #الموضة

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