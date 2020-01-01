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فيديو.. إبنة دريد لحام الشابة تخطف الأنظار

السبت 14 ديسمبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إبنة دريد لحام الشابة تخطف الأنظار


وكالات / سما /

يتحوّل حساب الممثلة شكران مرتجى على تطبيق إنستغرام إلى منصّة للتعبير عن مشاعرها بخاصةٍ في المناسبات، وآخرها الإحتفال بعيد ميلادها في الساعات الماضية.

في سياقٍ مُتصل، أعادت شكران مرتجى نشر مقطع فيديو للممثل السوري القدير دريد لحام وهو يغني لها "سنة حلوة يا جميل" بمناسبة عيد ميلادها.

وعلّقت شكران مرتجى بالقول " نيالي فيكم كلكم. بحبكم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر".

وأضافت "شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعة. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك يا قلبي متل ما بتقول للكل".

وخطفت إبنة دريد لحام الشابة الأنظار في الفيديو الّذي أعدّته مع والدها للإحتفال بعيد ميلاد شكران مرتجى.

#دريد لحام #شكران مرتجى

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