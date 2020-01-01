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سامسونغ تستثمر 8 مليار دولار في مصنع لرقائق الذاكرة

السبت 14 ديسمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تستثمر 8 مليار دولار في مصنع لرقائق الذاكرة


وكالات / سما /

قررت شركة "سامسونغ" استثمار 8 مليارات دولار أمريكي أخرى فى المرحلة الثانية من مصنعها لرقائق الذاكرة في شيآن، حاضرة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين .

وذكر كانغ بونغ- يونغ، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، في اجتماع مع سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني للمدينة وعمدة المدينة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن بناء الجزء الثاني من المرحلة الثانية من المصنع قد بدأ بالفعل.

ومع الاستثمار الجديد، يصل إجمالي استثمارات مصنع الرقائق إلى 25.8 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ الاستثمار في المرحلة الأولى 10.8 مليار دولار أمريكي وفي المرحلة الثانية 15 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع ان يكتمل ويتم تشغيل الجزء الأول من المرحلة الثانية باستثمار 7 مليارات يوان في مارس القادم. ومن المقرر الانتهاء من الجزء الثاني في النصف الثاني من عام 2021.

تم تصميم المرحلة الثانية لزيادة الإنتاجية الشهرية بمقدار 130 ألف رقاقة.

وقال وانغ هاو، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة شيآن، إن السلطات المحلية ستواصل خلق بيئة أعمال جيدة لشركة سامسونج للإلكترونيات.

وأضاف وانغ أن المدينة أدخلت سلسلة من الإجراءات لتعزيز تطوير صناعة الإلكترونيات والمعلومات، وهي إحدى ست صناعات تحويلية متقدمة في المدينة.

#سامسونغ #الذاكرة

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