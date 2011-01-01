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واتس أب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية في هذا التوقيت

السبت 14 ديسمبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واتس أب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية في هذا التوقيت


وكالات / سما /

قررت شركة واتساب أن يكون الأول من شهر فبراير القادم موعدا لتوقف عمل تطبيقها على ملايين الهواتف الذكية، سواء التي تعمل بنظام أندرويد أو آي أو إس (iOS).

وقالت الشركة، أن تطبيقها سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية القديمة على مستوى العالم، بعد أن أوقفت دعمها للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد أقدم من إصدار (2.3.7)، وكذلك نظام آي أو إس 8 (iOS 8).

ويعني قرار واتساب أن هواتف أندرويد الذكية الصادرة قبل عام 2011، لن تتمكن من تشغيل التطبيق أو تثبيته عبر متجر جوجل (بلاي ستور)، مثل هواتف جوجل نكزس ون (Google Nexus One) وسامسونج جالاكسي إس (Samsung Galaxy S).

وتشمل هواتف أيفون التي سيتوقف تطبيق واتساب من العمل عليها، جميع هواتف أيفون الأقدم من أيفون 5 (iPhone 5)، كما سيتوقف التطبيق عن العمل على جميع أجهزة مايكروسوفت لوميا (Microsoft Lumia)، حيث يتوقف دعم التطبيق على الإصدارات الأقدم أيضا من ويندوز فون، كما قالت واتساب أنها ستتوقف نهائيا عن دعم منصة ويندوز فون اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري.

وأوصت واتساب المستخدمين الذين يرغبون في متابعة استخدام تطبيقها، الحصول على هاتف يعمل بنظام أندرويد 4.0.3 على الأقل، أو أيفون يعمل بنظام آي أو إس 9 (iOS 9) على الأقل.

#واتس أب #الهواتف الذكية

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