  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 83 على التوالي

السبت 14 ديسمبر 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 83 على التوالي؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري، وهو يقبع في مستشفى "كابلان" مكبلا بالسّرير، وفقد من وزنه أكثر من (30 كغم).

وأوضحت هيئة الأسرى عقب زيارة محاميها له في المستشفى؛ أن سلطات الاحتلال لم تقترح حلولا جدّية على الأسير زهران لإنهاء قضيته، علما أنها كانت قد نقلته إلى المستشفى بعد تعرّضه لتدهور خطير على وضعه الصّحي، وتوقفه عن تناول الماء، وسقوطه أرضا، بسبب ضعف حالته قبل عدّة أيام.

وأشارت، إلى أن الأسير زهران كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد نكث الاحتلال بوعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، والذي استمر لمدة 39 يوما، وانتهى في شهر تموز/ يوليو الماضي.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال.

#أحمد زهران

الأكثر قراءة اليوم

حماد يهدد بخطف مزيد من جنود الاحتلال.. عشرات الآلاف من أنصار حماس يشاركون في احياء انطلاقتها بغزة

رواية إسرائيلية جديدة حول موت رون أراد

من هو الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون؟

الرئيس يصل شرم الشيخ في زيارة رسمية.. اليك تفاصيلها

توقعات 2020 : اغتيالات وأحداث استثنائية وعنفا لم نشهده من قبل

نتنياهو يطلق حملته لانتخابات الليكود التمهيدية.. الأشهر القريبة ستكون صعبة

عائلة "أبو مدين" من رهط مهددة بالترحيل إلى غزة

الأخبار الرئيسية

في أروقة القضاء الإسرائيلي مقتنعون بأن نتنياهو لن يحظى بالعفو

920191194055455

مسؤول إسرائيلي : ضم غور الأردن لعبة خطيرة محظور الاقتراب منها

i

معاريف: الشلل السياسي بإسرائيل يؤدي الى تدهور النظام الصحي لهاوية خطيرة

أين المرسوم؟!.. قيادي بحماس: لا يمكن ان يبقى الشعب الفلسطيني منتظرا قرار شخص واحد!

الأمم المتحدة تجدد بأغلبية ساحقة تفويض الأونروا لثلاث سنوات