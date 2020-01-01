19 لاعبا يغيبون عن افتتاح إياب الممتازة والأولى

غزة / سما /

تنطلق الأحد مرحلة الإياب من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، بإقامة لقاءات الجولة الافتتاحية, بعد توقف دام حوالي 4 أسابيع.

وتشهد الجولة غياب 11 لاعبا عن أندية الدرجة الممتازة بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهم عبد الرحمن صالح الحميدي وأسامة أبو جاموس وعبد الرحمن وشاح من شباب رفح، وخليل حميد من الهلال، وفارس عوض من الصداقة، ومحمد داوود من الأهلي.

فيما تعرض الثنائي جهاد أبو رياش من خدمات رفح ومحمد المنايعة من بيت حانون الرياضي للطرد في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، بالإضافة لاستمرار إيقاف ثلاثي الشاطئ مهند أبو زيد وفضل قنيطة ومحمد أبو ريالة.

وفي الدرجة الأولى يغيب أحمد السبع وعماد السبع عن بيت حانون الأهلي، وسلطان أبو عبيدة عن خدمات خانيونس، وإياد مطر عن خدمات المغازي، وممدوح النجار عن العطاء.

ولن يلعب أحمد سعد وخميس حمودة مع التفاح، وسيغيب أحمد أبو كوش عن الأقصى بسبب تراكم البطاقات الصفراء.