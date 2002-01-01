غزة الرياضي بطلا لبطولة الشهيد "حسن أبو غوش"

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توّج فريق غزة الرياضي بلقب بطولة الشهيد "حسن أبو غوش" للشباب مواليد 2002, عقب انتصاره على نظيره الوفاق (2-0), في المباراة النهائية التي جرت على ملعب التفاح شرق غزة.

وسجل هدفي "العميد" في الموقعة الختامية توفيق البيك, وإسلام الرواغ.

وفي الحفل الختامي, نال الفائز كأس المركز الأول, تاركا الوصافة للخاسر, وحصد عبد الله جبر (غزة الرياضي) جائزة أفضل لاعب, وأحمد النمر (غزة الرياضي) جائزة أفضل حارس, وطارق الشرفا (التفاح) لقب الهداف.

يشار إلى أن هذه البطولة نظمها نادي التفاح للعام الرابع على التوالي, لضمان الاهتمام بقاعدة الناشئين والشباب.