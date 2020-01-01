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يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع باريس في يناير

السبت 14 ديسمبر 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع باريس في يناير


وكالات / سما /

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لعقد صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل.

ويستهدف يوفنتوس، مبادلة لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، مع الأرجنتيني باريديس، لاعب وسط باريس سان جيرمان.

ويواجه فريق يوفنتوس عدة مشاكل في وسط الملعب طوال الموسم، بعد تلقي بعض لاعبيه للإصابات، أمثال سامي خضيرة وآرون رامسي وماتويدي.

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، يرى أن باريديس يناسب أكثر مع فلسفته التدريبية.

وحسبما أشارت الصحيفة، بدأ بالفعل نادي يوفنتوس في التحرك من أجل التعاقد مع اللاعب، مع إدخال لاعبه الألماني إيمري تشان في الصفقة.

ويعتبر إيمري تشان ضمن قائمة اهتمام ناديي فيورنتينا وبوروسيا دورتموند، لكن الصحيفة أكدت أنه يفضل الانتقال لباريس سان جيرمان حتى يتمكن من اللعب مع نيمار.

#يوفنتوس #باريس سان جيرمان

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