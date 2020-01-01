لامبارد يتحدث عن مستقبل نجوم تشيلسي

وكالات / سما /

قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إنه لن يفاوض أيا من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل الشهر المقبل إذ يتريث أمام احتمال تعزيز ترسانته البشرية في الانتقالات الشتوية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فرض عقوبة على ميركاتو تشيلسي بسبب التعاقد مع لاعبين قاصرين، لكن محكمة التحكيم قلصتها وبات بمقدور النادي اللندني جلب لاعبين جدد في شهر يناير القادم.

وتنتهي عقود المهاجمين الفرنسي أوليفييه جيرو والإسباني بيدرو والبرازيلي ويليان في نهاية الموسم، ما يعني أنه سيكون بمقدورهم التحدث مع أندية أخرى للرحيل عن صفوف البلوز، ابتداءً من شهر يناير.

وأكد لامبارد أنه سعيد بعمل جيرو لكنه أشار إلى عدم رغبته بالتحدث مع اللاعبين حول انتقالات محتملة قبل الشهر المقبل حيث قال: “لن أتحدث مع جميع اللاعبين المتواجدين هنا قبل شهر يناير”. وتابع “سأكون سعيداً من أجله إذا استمر معنا، أريد بقاءه مع كل لاعب متواجد هنا، وأرغب في أن يتمتعوا بمهنية صحيحة”.

وحول إمكانية التعاقد مع المدافع ناثان آكي، قال لامبارد: “أنا سعيد بالمدافعين الأربعة الذين نملكهم، سنكون قلقين حيال بورنموث في المباراة القادمة، توتنهام الأحد المقبل، ثم ساوثمبتون، آرسنال، برايتون. ثم بعد ذلك سنتحدث عن الميركاتو”.

وعما إذا كانت شائعات السوق تؤثر على اللاعبين، قال لامبارد: “حينما كنت لاعباً لم أشعر بذلك، النادي كان يقوم بصفقات عظيمة حينها، أتذكر حينما وقعنا مع توريس فقد كانت صفقة تثبت للجميع بأننا هنا، حينما تريد أن تنجح في نادٍ كبير يجب أن تقاتل، يجب أن تتحمس حينما يوقع ناديك مع لاعبين جدد”.