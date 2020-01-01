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فالفيردي يحصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

السبت 14 ديسمبر 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي يحصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد


وكالات / سما /

حصل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم نادي ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي عن شهر نوفمبر الماضي بناءً على اختيار الجماهير.

وشكل فالفيردي إضافة كبيرة في خط الوسط للميرنجي هذا الموسم، بجانب توني كروس وكاسيميرو نظراً لقدراته البدنية العالية، وتميزه دفاعياً وهجومياً، حيث يُحرر النجم الألماني من الواجبات الدفاعية ويجعله يتقدم للأمام للتسديد.

واستلم الأوروجواياني جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر الماضي، صباح اليوم الجمعة، من “ماهو” أحد رعاة النادي الملكي، قبل تدريبات اللوس بلانكوس.

وخلال الشهر الماضي، خاص فالفيردي خمس مباريات بقميص الفريق الملكي، وأحرز خلالها هدفين، ولذلك راهن عليه زين الدين زيدان هذا الموسم، رغم وجود عدد من النجوم على مقاعد البدلاء مثل إيسكو ولوكا مودريتش.

وأصبحت طاقة وشراسة فالفيردي في النواحي الدفاعية والهجومية، أساسية لريال مدريد، وهو ما افتقده الفريق خلال الموسم الماضي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 34 نقطة، متساوياً بذلك مع المتصدر برشلونة، لكن هذا الأخير يتفوق على اللوس بلانكوس بفارق الأهداف.

#فالفيردي #ريال مدريد

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