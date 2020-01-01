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اصابة عاملين برصاص الاحتلال شمال طولكرم

السبت 14 ديسمبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة عاملين برصاص الاحتلال شمال طولكرم


رام الله / سما /

أصيب، اليوم السبت، عاملان برصاص قوات الاحتلال على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم.

ووصلت الاصابتين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث كانت الأولى للعامل أحمد حسام كتانة (25 عاما)، الذي أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب الشاب ضرار راسم كتانة (21 عاما) برصاصة في الكتف، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وكان قد أصيب يوم الثلاثاء الماضي، خمسة عمال من قرى وبلدات شمال طولكرم برصاص الاحتلال على البوابة ذاتها، فيما أصيب آخر على بوابة قفين شمال المحافظة، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف العمال خلال أقل من أسبوع إلى 8 اصابات.

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