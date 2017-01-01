نيمار يستفز برشلونة بدعوى قضائية جديدة

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، رفع دعوى قضائية جديدة ضد نادي برشلونة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار اتهم برشلونة بعدم دفع جزء من راتبه عند مغادرته النادي "الكتالوني" صوب سان جيرمان في صيف 2017.

وذكرت "موندو ديبورتيفو", أن النجم البرازيلي طالب برشلونة بدفع 3.5 مليون يورو، واتهم النادي "الكتالوني" بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه لسان جيرمان.

وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية سابقة ضد برشلونة، لعدم حصوله على مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل عقب أسابيع قليلة إلى سان جيرمان.

يشار إلى أن نيمار انتقل من "البرشا" إلى "حديقة الأمراء" في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.