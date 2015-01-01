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ليفربول يربط كلوب بعقد طويل الأمد

السبت 14 ديسمبر 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يربط كلوب بعقد طويل الأمد


وكالات / سما /

مدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد المدير الفني الألماني يورغن كلوب لمدة 4 سنوات ونص سنة أخرى، وربطه بمتصدر الدوري الممتاز حتى عام 2024.

وقال يورغن كلوب في بيان نشر على موقع النادي الإلكتروني "عندما جاء الاتصال (لتدريب ليفربول) في خريف 2015 شعرت أننا نلائم بعضنا. وبعد كل ذلك، أشعر الآن أني قللت من أهمية الأمر".

وأضاف المدرب الألماني، الحاصل على جائزة مدرب العام في ألمانيا عام 2011 "من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمرا من الجانبين تمكنت من إعلان هذا الالتزام حتى 2024"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بطل أوروبا إنه توصل أيضا لاتفاق بتمديد التعاقد مع مساعدي المدرب وهما بيتر كرافيتس وبيب ليندرز.

وكان يورغن كلوب، البالغ من العمر 52 عاما، قد انتقل من تدريب فريق بوروسيا دورتموند لتدريب ليفربول في العام 2015.

 يشار إلى أن كلوب قاد ليفربول إلى نهائيين في أول نصف موسم له هما نهائيا الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية رغم أنه خسرهما.

ورغم ذلك، فقد تم تجديد عقده لمدة 6 سنوات حتى عام 2022.

وفي موسم 2018–2019 استطاع كلوب تحقيق أول ألقابه مع ليفربول بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في النهائي.

وكان كلوب على أعتاب قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قبل أن يخسر الصراع بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

لكن هذا الموسم يبدو مرشحا بقوة لإنهاء انتظار دام 30 عاما لحصد لقب البريميرليغ، بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في 16 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

#ليفربول #يورجن كلوب

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