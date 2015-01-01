حماس بذكرى انطلاقتها: سنظل عنوانًا للوحدة وقضية الأسرى من أولى أولوياتنا

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إنها ستظل عنوانًا للوحدة الوطنية العربية والإسلامية، وستظل قضية تحرير الأسرى من أولى أولوياتها، كما ستظل قضية مواجهة التطبيع على جدول أولوياتها، ومقاومة المحتل مستمرة في أجندتها، لا تتوقف إلا بتحرير الأرض والعودة، وإقامة الدولة المستقلة على كامل التراب.

وأضافت الحركة في بيان لها بذكرى انطلاقتها الـ 32 أن انطلاقتها جاءت تتويجًا لتاريخ طويل من التعبئة للأخلاقية والوطنية والثورية.

وذكرت أن "انطلاقها كانت لحظة فارقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، من خلال تقديم الآلاف من الشهداء القادة والكوادر والعناصر، وآلاف الجرحى والأسرى الأبطال.

وتابعت حماس "إبداعاتنا ستظل محفورة في تاريخنا الطويل على كل المستويات، فعلى المستوى العسكري كبدنا الاحتلال الآلاف من القتلى والجرحى وصولًا إلى دحره عن قطاع غزة تحت وطأة ضرباتها وضربات إخوانها ورفاق السلاح من الفصائل الوطنية كافة".

وأردفت "لقد انطلقت حماس من تراث جهادي نضالي صنع فيه الأحرار من قبلها أمجادًا عظيمة، حاربوا شرعنة الغدر والكذب والخيانة، تراث ثأر لصرخة امرأة مسلمة شُد عنها خمارها، تراث لامرأة عربية صرخت في أقصى الأرض: وامعتصماه، تراث ثأر فيه الأتقياء لبيت المقدس الذي دنسته خيول الصليبيين المجرمين".

وتابعت حماس "تراث خرجت فيه جموع شعبنا الفلسطيني في ثورة البراق غضبًا لمحاولة السطو على رصيف بجانب حائط البراق، تراث ثوري صنعته يد القسام، ورجاله دوّخ الاحتلال البريطاني، وثورة كبرى دامت ثلاث سنوات عام 1936م، وبطولات عظيمة قادها الحسيني ما قبل مؤامرة النكبة، وخاضتها جماعات مؤمنة دمرت العدو الصهيوني في عديد من المواقع قبل المؤامرة أيضًا، وبطولات بعد ذلك في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وصولًا إلى الانتفاضة".

وأشارت إلى إنجازاتها على المستوى الأمني، فقد "تحدّت حماس كل الإمكانات الهائلة للأمن الصهيوني، واخترقت منظوماته الأمنية في محطات عديدة، بدءًا من خطف جنوده لمبادلتهم بالأسرى، وصولًا إلى معركة حدّ السيف التي تعتبر درسًا أمنيًا قاسيًا للاحتلال الصهيوني، وما بين هذا وذاك الكثير من العمليات الأمنية التي أُعلن عنها أو لم يُعلن عنها، تصلح أن تضاف إلى الدروس في المعاهد الأمنية العالية".

مستعدون لدفع المزيد لسقوط أوسلو

وأوضحت أنه "على المستوى السياسي وقفت حماس وقفة بطولية لمواجهة جريمة اتفاقية أوسلو وتداعياتها الخطيرة من تنسيق أمني، وسقوط أخلاقي وقيمي واقتصادي في أحضان الاحتلال، ودفعت حماس ثمنًا باهظًا في سبيل ذلك، وهي مستعدة لدفع المزيد حتى تسقط أوسلو وملحقاتها، وهذا مطلب وطني كبير أقرته قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير نفسها عام 2015م".

وتابعت حماس في بيانها "وعلى المستوى الوطني كانت حماس السباقة دائمًا للدعوة والعمل في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية في القرار الفلسطيني، واحترام الشريك للشريك، وكانت سباقة في قرار شراكة الدم والتضحية، وما زالت تمد يدها بكل مرونة لإخوانها في كل الساحات، وبادرت بمرونة عالية وتنازلات كبيرة من أجل المصالحة والوحدة وترتيب البيت الفلسطيني، وإصلاح المنظمة والبرنامج الوطني الواحد من أجل مواجهة صفقة القرن الإجرامية، فكانت الداعم الأكبر لمسيرات العودة وكسر الحصار بشريًا وماديًا ومعنويًا، وكانت الداعم الأكبر لصناعة غرفة العمليات العسكرية المشتركة، وكانت أول من رحب برؤية الفصائل الثمانية من أجل استعادة الوحدة وكسر الحصار، وما زالت تقدم المزيد من التنازلات من أجل تنفيذ انتخابات وطنية نزيهة مستجيبة لكل الشروط التي اقترحها رئيس السلطة محمود عباس".

وختمت حماس بيانها "ها هي حماس اليوم وبعد اثنتين وثلاثين سنة تتحدى الاحتلال وجيشه وعدوانه، وتتصدى له وتدحره وتردع عدوانه العنصري، يدها لا تغادر الزناد، وقلبها لا يغادر وحدة شعبها، وضميرها لا ينثني أبدًا عن تحرير كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، وعيونها لا تفارق لحظة القدس والمقدسات، وعباءتها لا تترك أحدًا من شعبها في برد صحراء التمزق، عدوها الأوحد الاحتلال، ووجهة رصاصها المتغطرسون الأنذال المستهينون بحقوق شعبنا وآماله، وربيع عمرها لحظة تحقيق هدفنا بالعودة لكل اللاجئين، وتحرير الأرض، وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس