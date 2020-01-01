وزير النقل والمواصلات يطالب السائقين التعامل بانسانية مع ذوي الاحتياجات الخاصة

رام الله / سما /

استنكر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ما جرى مع الطالبة في جامعة النجاح الوطنية صابرينا جابر من طولكرم من قبل أحد السائقين في نابلس.

وقال أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق بما جرى معها، موجهاً التحية لذوي الاحتياجات الخاصة، متعهداً بملاحقة السائق واتخاذ العقوبات بحقه.

وقال سالم خلال زيارته للطالبة صابرينا جابر بمنزلها في طولكرم، أن إنسانيتنا أكبر وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة واجب علينا، مشيراً إلى أن الكثيرين يعانون مما تعاني جابر و ان زيارته لها رسالة اعتذار من الوزارة، ورسالة لكافة السائقين لمساعدة هذه الشريحة الواسعة من المواطنين وان يتعاملوا معهم بعيداً عن الطابع المادي

وقال أن جابر عانت الكثير مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبها.

واعرب عن الأمل بالوصول الى سن قوانين تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة مناحي الحياة.

وكانت جابر تعرضت لموقف، يوم الخميس الماضي، تمثل برفض أحد السائقين العموميين بنقلها، بدعوى أن عربتها النقالة لا يمكن حملها بصندوق السيارة علماً أنها كانت تنتظر على الشارع تحت المطر مما سبب لها مشاكل نفسية كبيرة.

وأعربت جابر عن سعادتها وتثمينها لزيارة الوزير لها مطالبة بانصاف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وثمنت جابر حملة التضامن معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتوفير وسائل نقل لذوي الاحتياجات الخاصة