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مجدلاني: تمديد الأمم المتحدة لتفويض الاونروا تأكيد على حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير

السبت 14 ديسمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.احمد مجدلاني، تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى،صفعة لإسرائيل  وإدارة ترامب ،وتأكيد دولي على حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير ،باعتبار الاونروا الشاهد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع د.مجدلاني كافة محاولات الاحتلال وإدارة ترامب،لم ترهب المجتمع الدولي من الالتزام بأحكام القانون ،والتصويت لصالح الاونروا.

وأكد أن هذا التصويت ،يتطلب اجراءات عملية بمواصلة دعم الوكالة ماليا من أجل الإيفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار د.مجدلاني هذا القرار السياسي الهام، يأتي في ظل حملة قوية قامت بها إدارة ترامب بصفتها الشريك والداعم الرئيس الاحتلال،لشطب الوكالة عبر وقف الدعم المالي والتحريض المتواصل ضدها.

وثمن د .مجدلاني مواقف كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وانتصرت الحق الفلسطيني،ودعا لمواصلة الحوار مع الدول التي امتنعت عن التصويت.

#احمد مجدلاني #الأونروا

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